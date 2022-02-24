Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
Об это свидетельствует информация на сайте Рады.
Текст законопроекта №7113 в базе данных отсутствует. Статус документа - "передан на рассмотрение руководству парламента".
Напомним, 23 февраля в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет.
Утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.
После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.