Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Об это свидетельствует информация на сайте Рады.

Текст законопроекта №7113 в базе данных отсутствует. Статус документа - "передан на рассмотрение руководству парламента".

Напомним, 23 февраля в Украине начался призыв в ВСУ резервистов от 18 до 60 лет.

Утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.