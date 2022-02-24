На Донбассе обе воюющие стороны заявляют о своих успехах. Минобороны РФ утверждает, что якобы на Донбассе "республики" при помощи России развивают наступление.

"ДНР" продвинулась на три километра, а "ЛНР" - на полтора. "Прорван передний край украинской обороны", - утверждает спикер МО Игорь Конашенков.

Украина, напомним, говорит, что позиции на Донбассе удалось удержать и остановить наступление. И на Мариуполь, и на Счастье. И о том, что противник понес значительный урон.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что положение в зоне ООС сейчас наиболее удачное для украинской армии - атаки отбиты, фронт держат.

"В тоже время, не исключено, что Донбасс - это второстепенная цель для России и бот там ведутся с целью сковать основную группировку украинских войск, в то время как армия РФ будет наступать по другим направлениям", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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