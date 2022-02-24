Из-за атаки России на Украину Молдова закрывает воздушное пространство с 12:00 четверга, 24 февраля. Об этом сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну.

"Учитывая ситуацию в регионе Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство на территории Молдовы. Орган гражданской авиации исполнит рекомендацию и воздушное пространство закроют с 12:00. Все рейсы будут перенаправлять в другие аэропорты", - написал Спыну.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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