Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля, в ходе выступления на брифинге обратился к гражданам России. Он призвал их выходить на митинги против войны с Украиной.

"Всем кто в России не потерял совесть - пора выйти и заявить о протесте против войны с Украиной", — сказал он.

Зеленский добавил: "У кого есть родственники в России, друзья, знакомые, блогеры — обращайтесь к ним, они должны говорить об этом".

"Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Граждане сами будут выбирать, на каком пути каждый из них лично", — отметил он.

Напомним, сегодня Путин объявил о начале "военной спецоперации". В Украине на всей территории было введено военное положение. Как развиваются события — в хронике событий "Страны".

Что известно о событиях к этому часу — в нашей отдельной публикации "Война началась".