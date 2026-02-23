Владимир Зеленский высказал намерение перенять опыт президента РФ Владимира Путина и создать контрактную армию. Его слова подтверждают ходившие с конца прошлого года слухи о том, что на Банковой хотят поменять подход к формированию вооружённых сил, видя нарастание сопротивления общества принудительной мобилизации, а также из-за неспособности привлечь к службе 2 миллиона (только по официальным данным) "ухилянтов" и сотни тысяч "бусифицированных", ушедших в СЗЧ.



О подобных планах (правда, без конкретики) сообщал и сам президент в конце января, дав поручение новому министру обороны Михаилу Федорову "решить вопрос" с "бусификацией". Тогда Зеленский использовал именно это слово, хотя раньше на официальном уровне его считали "продуктом российской ИПСО". А сегодня Федоров заявил о подготовке реформы мобилизации, хотя и не привёл каких-либо подробностей.

Согласно курсирующей в военных и правительственных кругах неофициальной информации, обсуждается новая схема формирования ВСУ, которая состоит из двух ключевых частей. Первая – увеличение денежного довольствия военных, чтобы завлекать в армию финансовым мотивом.

Обсуждаются следующие меры:

Увеличение зарплат военным в тылу до 50 тысяч гривен. Это почти в 2,5 раза больше в сравнении с нынешним уровнем и почти в 2 раза больше средней зарплаты в экономике. Как мы уже писали, низкий уровень зарплат военных в тылу, которые в начале 2023 понизили примерно вдвое, является одной из причин ухода бойцов в самоволку, поскольку даже пребывая на нелегальном положении на гражданке, они могут заработать больше. К слову, ненамного выше сейчас и зарплаты офицеров в тылу: около 25 тысяч гривен.

Увеличение боевых выплат с нынешних 100 тысяч гривен до 150 тысяч.

Введение крупных единовременных "подъемных" при заключении контракта, как это практикуется в России.

В то же время реализация этих идей упирается в финансовые возможности. На увеличение выплат нужны очень крупные дополнительные расходы бюджета. Их могут обеспечить только западные партнеры путем значительного увеличения программ помощи в сравнении с уже утвержденными. Об этом, собственно, сегодня прямо сказал Зеленский.

"Когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию – или когда мы переведем нашу армию – с мобилизации на контракты. То же самое, что делает Путин. Он платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Вот эту программу европейцы пока что не финансируют", - сказал Зеленский.

То есть с партнерами еще нужно договориться о дополнительных деньгах, причем уже согласованный кредит от ЕС на 90 миллиардов евро пока под вопросом, ведь его блокирует Венгрия.

Вторая часть – переход на контрактную систему с ограниченными сроками службы, чтобы решить одну из главных проблем, порождающих нежелание идти в армию: бессрочность службы во время войны. Правда, эта тема изначально встречала неприятие армейского командования, поскольку ограничение сроков службы может привести к массовому увольнению бойцов, как только у них закончится контракт. Поэтому рассматривались различные полумеры, которые еще в ноябре прошлого года озвучил тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль. Он анонсировал переход на контрактную систему, в том числе для действующих военнослужащих. Однако в его описании новая система не предполагала реальных граничных сроков службы. Она лишь давала право заключившим двухлетние контракты после их истечения получить отсрочку на 12 месяцев от новой мобилизации. То есть по сути предлагался годичный отпуск для контрактников.

Кроме того, обсуждалась идея введения граничных сроков службы в 2-3 года для новобранцев с момента заключения контракта, а для действующих военных – с момента вступления в силу нового порядка. Но и эта схема вызывает споры, ведь неизвестно, сколько еще продлится война. К тому же подобный подход явно несправедлив по отношению к тем, кто уже служит.

Другими словами, пока вопрос внедрения новых принципов формирования армии упирается, с одной стороны, в дополнительное финансирование, договоренностей о котором со слов Зеленского пока нет, с другой стороны – в дискуссию на тему перехода на контракт с граничными сроками без потери войска.



Между тем в России, на опыт которой ссылается Зеленский, в последние месяцы происходят очень важные изменения в плане найма новобранцев в действующую армию. Причем их почти не обсуждают в Украине, хотя они могут серьезно повлиять на ход событий.

Речь идет о формировании в РФ новых войск беспилотных систем. Туда сейчас набирают на контракт всех желающих, причем в отдельных регионах зазывают как мужчин, так и женщин. При этом, что принципиально важно, контракты имеют конкретный срок: минимамльный – один год, после чего можно уволиться со службы. Исходя из открытой информации, дроноводам предлагают зарплату 210 тысяч рублей в месяц (2,75 тысяч долларов) и бонусы до 500 000 рублей за выполнение задач (6,5 тысяч долларов), а также единовременную выплату 3 миллиона рублей (39 тысяч долларов).

Это очень неплохие условия, на которые могут пойти многие. При этом операторы дронов – важнейшая составляющая обеих воюющих армий: именно они определяют сейчас расклад сил на поле боя.



Естественно, они могут погибнуть. Более того, охота за операторами противника сейчас приоритет и для украинцев, и для россиян. Однако риск для жизни в таких войсках значительно ниже, чем у обычных штурмовиков.

Если в пехоте контракты с граничными сроками службы создают риск массового увольнения бойцов после истечения срока без каких-либо гарантий притока аналогичного числа новобранцев, то в войсках беспилотных систем можно обеспечить постоянный поток операторов дронов и ротацию даже с ограниченными сроками службы.

В украинских же войсках все служат бессрочно, что, как уже отмечалось, является одной из главных причин, почему от мобилизации пытаются уклониться. Исключение составляют лишь молодежные контракты 18-24, по которым срок службы составляет 2 года в войсках беспилотных систем и год в других родах войск. Хотя и для них граничный срок - понятие условное: после окончания контракта молодые мужчины получают лишь отсрочку в 12 месяцев от мобилизации. То есть через год их могут снова отправить на фронт.



В то же время не исключено, что, оценив российский опыт, украинские власти могут тоже ввести граничные контракты для операторов БпЛА.



Правда, в Украине существует другой тренд: многие военные призывают решать проблемы с набором в армию путем не послаблений с мобилизацией, а наоборот, резкого ее ужесточения.

Сегодня большой резонанс вызвало заявление командира батальона "Братство" Алексея Середюка, которое опубликовал, но потом удалил Киевский областной ТЦК.



"Мы же все понимаем, что в критический момент (к сожалению, он наступит) мобилизация будет проводиться боевыми батальонами ВСУ", - заявил Середюк.

Также постоянно муссируется вопрос о необходимости снижения возраста мобилизации.



Однако Зеленский, судя по его заявлениям, всё-таки пытается придумать, как помимо кнута предложить мобилизованным и пряник. И вряд ли тут дело в подготовке к выборам, на что часто списывают такую риторику. По поступающим с Банковой сигналам, ни к выборам, ни к скорому завершению войны президент вовсе не готовится. Но он чувствует, что ресурс терпения общества по поводу бусификации на пределе, как и возможности ТЦК и полиции принудительно обеспечивать приток новобранцев в армию, а потом отлавливать убежавших в самоволку.



Однако дадут ли этот "пряник", зависит не столько от Зеленского, сколько от того, выделят ли Украине дополнительные деньги европейские партнеры. И вообще от того, что будет происходить с бюджетом в условиях постоянных ударов россиян по инфраструктуре и промышленным объектам.



И если война затянется, а денег больше не станет, то мобилизация будут меняться не в сторону граничных сроков службы и прочих "пряников", а в направлении, которое описал Середюк из "Братства".