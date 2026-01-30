Новому министру обороны Украины Михаилу Федорову было поручено разобраться с насильственной мобилизацией на улицах, усилить ПВО и контрактную армию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один - закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, не зависимо от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложное, поэтому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации", - сказал Зеленский.

По его словам, третья задача - поставить точку в нерешённых вопросах относительно контрактной армии. Президент отметил, что разработано много форматов контрактов, и они должны работать.

Он также подчеркнул важность вопроса дронов. Раньше военные считали, что при увеличении числа дронов потребуется меньше артиллерии. Сейчас же беспилотников нужно больше, но и артиллерии тоже.

"Мы понимаем, что это сложный вопрос - дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает. Потому что зона поражения уже больше, шире, чем возможность снаряда. Работаем также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня", - подытожил Зеленский.

Ранее мы много раз сообщали о сомнительных с точки зрения закона и морали действиях военкомов. Так, в Тернополе служащий ТЦК снимал и выкладывал в сеть видео своей работы на улицах города, на которых он плевал в людей и посылал их матом.

А в Николаевской области на военкома подали десятки жалоб за насилие в отношении мобилизуемых.