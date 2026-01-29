Нацбанк сегодня принял решение о снижении размера учетной ставки на 0,5% годовых — с 15,5% до 15% годовых, заявил председатель НБУ Андрей Пышный и анонсировал череду уменьшений по ставке в течение всего этого года. Объяснив это снижением инфляции, которое, по его прогнозу, в 2026 году должно составить 7,5%.

Это первое снижение учетки с апреля 2024 года, когда ставку опустили с 13,5% до 13%, после чего она планомерно росла сначала на 13,5% и 14,5%, а заем и до 15,5% в марте 2025-го после чего длительное время не двигалась с этой точки.



Пышный также заявил, что НБУ на 2026 год ухудшил свой прогноз по росту ВВП с 2% до 1,8%.

Он признал, что энергетические проблемы будут сдерживать развитие экономики.

"Разрушение логистики и больший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии за последние месяцы НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году — до 1,8%. Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. Однако усложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно — на 1,8%. Постепенное улучшение ситуации в энергосекторе, дальнейшее восстановление инфраструктуры, а также увеличение частных инвестиций будут способствовать ускорению экономического роста до 3-4% в 2027-2028 годах", - считает Андрей Пышный.

Также он признал, что переговоры по новой кредитной программе МВФ для Украины на $8,1 млрд еще продолжаются и окончательного решения нет.

Пышный назвал такие текущие риски для экономики Украины:

1. Возникновение дополнительных бюджетных потребностей на поддержание обороноспособности и восстановление.

2. Углубление отрицательных миграционных тенденций и расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.

3. Усиление геополитической фрагментации в мире, что может, в том числе, негативно отразиться на внешней поддержке Украины.

Снижение учетной ставки будет иметь два ключевых последствия:

Первое — неизбежный рост спроса на инвалюту на этом фоне, в первую очередь на доллар, который Нацбанк активно продает из своих резервов на межбанке. Что может провоцировать новую активизацию девальвации гривны.

Второе — снижение процентных ставок по гривневым депозитам для населения как минимуму на 0,5%. Несмотря на то, что на текущий момент они и так находятся не на самом высоком уровне: на 28 января средняя доходность 3-месячных вкладов находится на уровне 13,48% годовых, 12-месячных — на 13,83% годовых.

При этом мало кто верит в реальное снижение стоимости кредитов для бизнеса и населения. Прежде всего из-за высоких рисков невозвратов, нарушений графиков выплат по значительному объему займов, что закладывается в цену.