В четверг, 29 января, в Украине идет 1436-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 29 января

08:53 В Одессе после ночной атаки возник пожар на промышленном объекте, повреждены складские и производственные здания, а также грузовики. Об этом сообщили в ОВА.

08:39 Молдова продлила временную защиту для украинских беженцев до 1 марта 2027 года, сообщает МВД страны.

08:28 В Хмельницком военкомы насильно мобилизовали священника УПЦ.

По данным Хмельницкой епархии, протоиерея Максима Москальчука задержали утром 28 января по дороге на работу и увезли в неизвестном направлении. Связи с ним нет.

08:12 В Киеве на фоне проблем с отоплением прорвало трубы в ЖК "Новая Англия". В Сети появилось видео, как вода заливает подземную парковку.

08:08 Украинский Генштаб в утренней сводке заявил об уничтожении российского самолёта.

При этом вчера глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Коваленко утверждал, что россияне потеряли два самолёта.

Однако официально это не подтвердилось. И позже Коваленко отредактировал своё сообщение и указал, что россияне "могли потерять два самолёта".

08:04 Минобороны РФ заявляет об уничтожении ночью средствами ПВО девяти дронов самолетного типа над территорией Ростовской, Брянской, Воронежской областей и Крымом.

08:05 Около полуночи российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов Запорожской области, сообщает ГСЧС. Погибли три человека: 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Ранен 57-летний мужчина. Данные о пострадавших уточняются.

Повреждены семь частных домов, один уничтожен.

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме площадью 100 кв. и возгорание газовой трубы.

08:00 В одном из домов Киева на Харьковском массиве электричества сегодня не будет 19 часов. Такой вывод можно сделать из введённых вчера графиков ДТЭК, размещённых в приложении "Киев цифровой".

В одном из домов на Троещине света не будет 15 часов.

07:57 В Днепропетровской области из РСЗО "Град" обстреляна Никопольщина, сообщает ОВА. Под ударом была и Николаевская община Синельниковского района, по которой запустили беспилотники. ТАм пострадали два человека: 43-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, 33-летний находится на амбулаторном лечении. Загорелись дом культуры и автомобиль.

В Кривом Роге повреждены одноэтажное здание и две легковые машины.

07:38 Ночью россияне атаковали Одессу ударными БпЛА, поврежден объект инфраструктуры, сообщает глава ГВА Лысак. Информация о пострадавших не поступала.