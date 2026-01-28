Американский аналитический центр CSIS оценил совокупные потери Украины и России с начала полномасштабной войны.

Об этом говорится в докладе CSIS.

По данным доклада, потери Украины составляют от 500 тысяч до 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Число погибших украинских военных оценивается в диапазоне от 100 тысяч до 140 тысяч.

Россия могла потерять до 1,2 млн человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, из них около 325 тысяч погибли.

В CSIS отмечают, что эти оценки в целом совпадают с подсчетами на основе открытых источников, которые ведут журналисты и волонтеры. При этом число раненых определить сложнее из-за нехватки данных и повторного возвращения военных на фронт после лечения.

"После Второй мировой войны ни одно ведущее государство мира и близко не терпело подобных потерь на каких-либо войнах", - говорится в докладе.

Ранее народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко заявил, что за время войны в Украине погибли более полумиллиона солдат Вооруженных сил Украины. Еще столько же оказались ранены.

Напомним, на днях новый министр обороны Украины Михаил Федоров назвал стратегической целью ВСУ убивать 50 тысяч россиян в месяц.