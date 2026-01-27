Стрельбу в Черкасской области, во время которой погибли четверо полицейских, устроил бывший военнослужащий.

Об этом заявил руководитель Главного управления Нацполиции в Черкасской области Олег Гудыма во время брифинга.

По его словам, в настоящее время проводится расследование трагедии. Преступник, бывший военнослужащий, был ликвидирован. Его личность установлена: это 59-летний местный житель, которого подозревали в убийстве. Поскольку продолжается досудебное расследование, другие подробности дела пока не разглашаются.

Гудыма рассказал, что во время следственных действий фигурант увидел полицейских и убежал из дома. Он был экипирован в военное снаряжение - бронежилет и автомат - и спрятался в лесной местности. Когда полицейские вели там поиск с целью задержания, мужчина открыл огонь, убив четырёх офицеров и ранив пятого. Трое погибших и один раненый были сотрудниками спецподразделения, еще один застреленный - полицейским общины.

"Они принимали участие в отпоре вооруженной агрессии, были участниками боевых действий. Мы выражаем соболезнования семьям и несем эту боль вместе с вами", - добавил Гудыма.

Ранее мы рассказывали, что в Хмельницком попытка мобилизации завершилась кровавым конфликтом. Мужчина ранил ножом военкома и полицейского.

А в Кривом Роге мужчина ударил отверткой полицейского при проверке документов, правоохранитель выстрелил ему в шею.



