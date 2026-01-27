В Черкасской области при задержании убийцы погибли четверо полицейских
В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания мужчины, разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен.
Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский на своей странице в Facebook.
По его словам, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.
"Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу", - пишет Выговский.
Погибли майор Александр Флоринский, старший лейтенант Денис Половинка, майор Сергей Сафронов и майор Владимир Бойко. Первые трое служили в роте полиции особого назначения, а Бойко - в секторе взаимодействия с общинами.
Ранее мы рассказывали, что в Кировоградской области неизвестный мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов, в результате чего двое полицейских были ранены.
Также мы сообщали, что под Одессой мужчина на мопеде застрелил полицейского после остановки для проверки документов.