В Черкасской области погибли четверо полицейских во время задержания мужчины, разыскиваемого за убийство, один правоохранитель ранен.

Об этом сообщил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский на своей странице в Facebook.

По его словам, злоумышленник ликвидирован спецназовцами полиции.

"Сегодня в Черкасской области произошло чрезвычайно трагическое событие. Во время задержания фигуранта, которого разыскивали за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. Спецназовцы полиции ликвидировали убийцу", - пишет Выговский.

Погибли майор Александр Флоринский, старший лейтенант Денис Половинка, майор Сергей Сафронов и майор Владимир Бойко. Первые трое служили в роте полиции особого назначения, а Бойко - в секторе взаимодействия с общинами.

Ранее мы рассказывали, что в Кировоградской области неизвестный мужчина открыл огонь по патрульным во время проверки документов, в результате чего двое полицейских были ранены.

Также мы сообщали, что под Одессой мужчина на мопеде застрелил полицейского после остановки для проверки документов.