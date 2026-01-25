За последние дни в Сети появилось немало видео, где киевляне громко радуются включениям света – либо в его отсутствие устраивают танцы.

Последнее такое видео изображало групповые пляски на льду Киевского моря.

В соцсетях по этому поводу разгорелись споры – насколько нужны такие "духоподъёмные" видео и помогают ли они реально людям, которые страдают без тепла и света.

Экономист Алексей Кущ даёт понять, что такие ролики продвигаются для отвода внимания от катастрофической ситуации, в которую погружаются украинские мегаполисы.

"Я не знаю, кто придумал этот "фарс на "Титанике", но смотрится все это максимально кринжово. А сами участники воспринимаются как не вполне адекватные люди. Это мягко говоря (не хочу использовать слово "идиоты"). Публично такое размещать – это обесценивать реальные страдания простых людей, стариков, инвалидов и детей, о проблемах которых сейчас нужно буквально кричать на всех международных площадках, попутно привлекая любую техническую помощь. Но такие видео – это отвод внимания от той кризисной ситуации, которая разворачивается в наших мегаполисах. "Они танцуют у костра, у них не всё так плохо", – подумают в Европе. А я вот недавно видел как женщина с двумя маленькими детьми с ужасным кашлем, разложила прямо в кафе ингалятор. Потому что ей детей нужно спасать, а не танцевать. Вот об этом нужно говорить, а не о "танцующих дикарях", – написал Кущ.

При этом такие танцы поддержал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Если взглянуть глубже, люди, которые находят короткую минуту для радости, тоже часть этой страны. Война изматывает не только тело, но и душу. Иногда передышка помогает продолжать дальше. И это понятно", – написал он.

Между тем накануне в ДТЭК заявили, что после ударов РФ по энергосистеме Украина находится на грани гуманитарной катастрофы, стране необходимо "энергетическое перемирие".