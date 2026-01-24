Самая тяжёлая ситуация с электроснабжением, теплом и водой в Киеве сейчас на Троещине.

Об этом пишет мэр столицы Украины Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

"В настоящее время самая сложная ситуация наблюдается в Троещине, где есть проблемы с тепло- и водоснабжением, а также электричеством. Там около 600 домов остаются без всех услуг", – пишет Кличко.

Также Кличко сообщил, что всего в Киеве без отопления остаются 3300 домов. Напомним, утром он заявлял, что без тепла находится около 6000 домов.

При этом многие киевляне сообщают, что "восстановление теплоснабжения" в столице носит фиктивный характер – батареи еле тёплые.

Ранее Кличко призвал киевлян ночевать в пунктах обогрева или уезжать из города.

Перед этим эксперт заявил о тяжёлой ситуации в энергосистеме Киева и призвал жителей столицы запасаться едой и водой.

Война в Украине идёт 1431-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 24 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Ключевым событием пятницы стали переговоры в Москве и Абу-Даби. Разговор Путина и представителей Трампа продлился до ночи. В ОАЭ состоялась встреча делегаций РФ, США и Украины. Армия противника продвинулась возле Синельниково в Харьковской области (близ Волчанска), а также возле Фёдоровки в Донецкой области.

