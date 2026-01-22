Отключения электричества в Украине будут продолжаться ещё 2-3 года даже в случае прекращения российских обстрелов.

Такой прогноз озвучил директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

"Графики закончатся года через два-три. Это я совсем пессимистический сценарий даю. В самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определённые месяцы года мы будем жить с графиками ещё несколько лет", – заявил Харченко.

При этом он прогнозирует, что Киев через 5-7 дней выйдет на плановые графики отключений.

Война в Украине продолжается 1429-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 22 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду стало известно, что РФ наращивает возможности в сфере использования боевых беспилотников, причем не только дальнобойных, но и ближнего действия. Также СМИ писали о захвате противником села Рыбное к северу от Гуляйполя Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.