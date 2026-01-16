Мошенники придумали новую схему воровства денег у украинцев, на этот раз под блэкаут. Преступники проводят информационные рассылки, в которых обещают людям "компенсации за перебои с энергопоставками" якобы от Ощадбанка и энергетических компаний, что актуально во время тотальных отключений света и тепла.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Он заявил о том, что это обман. Призвал не верить жуликам и не переходить по ссылкам в таких сообщениях.

Как выяснилось, они способны заражать телефоны, планшеты, ноутбуки. Взламывать мобильные приложения банков и похищать средства со счетов.

"В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени Ощадбанк и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением". Это мошенническая схема. Ощадбанк не отправляет сообщений со ссылками на сторонние сайты, не оформляет компенсации через мессенджеры, не просит вводить данные карт или банкинга по таким ссылкам", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине был всплеск мошенничества под прикрытием имени известного почтового оператора. Киберпреступники рассылали украинцам фейковые письма о якобы задолженности перед "Новой почтой".