Двое молодых одесситов создали фейковую страницу командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди (Мадьяра) в социальной сети TikTok и собирали деньги с жителей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции столицы.

Как выяснилось, 17-летний и 20-летний жители Одессы полгода собирали деньги якобы "для нужд военных".

По информации, им удалось заработать минимум миллион гривен, средства от которого они тратили на собственные нужды.

Уже известно о семи людях, которые перечислили средства на их счета.

Молодым людям инкриминируют уголовное правонарушение по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет.

Ранее мы писали, что мошенники рассылают гражданам письма от имени НБУ и заражают компьютеры вредоносными файлами.

Напомним, недавно орденоносная блогер Ксюша Манекен (настоящее имя Оксана Волощук) заявила, что мошенники украли у нее 6 миллионов гривен.