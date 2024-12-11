Мошенники начали выманивать личные сбережения у граждан Украины, пользуясь объявленной финансовой программой "вовина тысяча".

Об одном из таких случаев сообщила Национальная полиция на своей странице в Фейсбуке.

Так, жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен своих средств, став жертвой оферистов, обещавших предоставить ей тысячу гривень по президентской программе.

Впоследствии пострадавшая рассказала правоохранителям, что увидела объявление о возможности якобы получения выплаты по госпрограмме "Зимняя поддержка" в мессенджере.

Перейдя по указанной ссылке, женщина прошла "регистрацию", передав свою конфиденциальную информацию, после чего с её банковской карты исчезли все деньги – 98 960 гривен.

Как стало известно, украинцам блокировали возможность обналичить "вовину тысячу" через пополнение мобильного и последующий возврат средств.

"К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки". Сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", – сказано в публикации украинского сервиса онлайн-оплат EasyPay.

Ранее в газете New York Times запуск президентской программы финансовой поддержки охарактеризовали как "популизм и подготовку к выборам".