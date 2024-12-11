Граждане Украины придумали, как обналичить выплаты по программе "Зимняя еПоддержка", которые называют "Вовина тысяча". Некоторые пополнили деньгами свои мобильные счета, а затем заказали возврат денег. Такая услуга была доступна у абонентов Vodafone и Life.

Об этом рассказал в Фейсбуке CEO украинского сервиса онлайн-оплат EasyPay Алексей Авраменко.

"К сожалению, мы были вынуждены выключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life. Поскольку есть "особо умные" украинцы, решившие таким образом осквернить идею 1000 гривен "Зимней еПоддержки", сервис не будет работать для всех из-за нецелевого использования государственной помощи", - сказано в публикации Авраменко.

Напомним, по замыслу властей деньги по "Зимней еПоддержке" можно потратить только на определенные категории услуг. Деньги можно получить на карточку "Национального кешбэка" или через "Укрпочту" (для получателей пенсий и социальных выплат).

По данным правительства, на программу подали заявки более 6 миллионов человек.

Вчера нардеп Даниил Гетманцев сообщил, что финансовая программа "Национальный кешбэк" мало интересует украинцев, тогда как получение 1000 гривен "от Зеленского" пользуется спросом.

А в начале декабря американская газета New York Times назвала раздачу "Вовиной тысячи" популизмом и подготовкой к выборам.