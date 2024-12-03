Программа выдачи каждому украинцу тысячи гривен, получившая среди граждан название "Вовина тысяча", - это попытка выявить уклонистов.

Такое заявление в комментарии "Радио Свобода" сделала заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк из фракции "Слуги народа".

"У нас миллион мужчин где-то скрываются. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые, условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И, конечно, стимулировать каким-то образом получить эти средства можно, только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи – лучше, чем две", – сказала нардеп.

По мнению Василевской-Смаглюк, вторая цель этой программы, которая обойдется бюджету в 30 миллиардов гривен, - пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.

Ко вчерашнему дню более 3 миллионов украинцев подали заявки на получение "Вовиной тысячи", о чем сообщили премьер-министр Денис Шмыгаль и Владимир Зеленский.

Ранее эксперты предупреждали, что получение этой тысячи откроет государству большой доступ к банковским данным человека. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.