Тысячу к зарплате с нового года не получат воспитатели садиков и преподаватели училищ
Не все педагоги с 1 января получат обещанную доплату в размере тысячи гривен.
Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый в эфире телемарафона.
Решение правительства о доплате не распространяется на воспитателей детских садов, преподавателей профессионально-технических учреждений и колледжей.
По словам Лисового, разрабатывается решение о доплатах и для этих категорий. Возможно, начислять им деньги будут путем дополнительного финансирования местных бюджетов, поскольку заработные платы для педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей выплачивают в основном органы местного самоуправления.
"И нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - сказал Лисовый.
Напомним, на днях Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 января учителя будут ежемесячно получать дополнительную тысячу гривен к зарплате. А с 1 сентября 2025 года выплата будет увеличена до 2000 гривен.
До этого Лисовый утверждал, что у государства нет средств на повышение зарплат учителей.