Не все педагоги с 1 января получат обещанную доплату в размере тысячи гривен.

Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовый в эфире телемарафона.

Решение правительства о доплате не распространяется на воспитателей детских садов, преподавателей профессионально-технических учреждений и колледжей.

По словам Лисового, разрабатывается решение о доплатах и для этих категорий. Возможно, начислять им деньги будут путем дополнительного финансирования местных бюджетов, поскольку заработные платы для педагогов дошкольного образования, педагогов внешкольного образования, учреждений профессионально-технического образования и колледжей выплачивают в основном органы местного самоуправления.

"И нам просто нужно разработать определенные механизмы, которые позволят общинам, которые имеют возможности платить больше, действительно платить больше", - сказал Лисовый.

Напомним, на днях Денис Шмыгаль анонсировал, что с 1 января учителя будут ежемесячно получать дополнительную тысячу гривен к зарплате. А с 1 сентября 2025 года выплата будет увеличена до 2000 гривен.

До этого Лисовый утверждал, что у государства нет средств на повышение зарплат учителей.