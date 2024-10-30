Верховная Рада поддержала поправку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам в следующем году.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

За поправку проголосовали 242 парламентария.

Напомним, на увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планировали выделить дополнительно 2,7 миллиарда 1,3 миллиарда гривен соответственно. При этом повышение зарплат педагогов и медиков в бюджете не предусмотрено, а средняя зарплата учителя составляет 12 тысяч гривен, прокурора - 68 тысяч гривен.

Вчера Рада отправила в отставку генерального прокурора Андрея Костина из-за скандала с массовым оформлением инвалидности прокурорами сразу в нескольких областях Украины: Хмельницкой и Черкасской. За такое решение проголосовали 255 депутатов. По информации источников "Страны", его обязанности, скорее всего, будет исполнять первый заместитель Алексей Хоменко. Хотя еще на прошлой неделе рассматривался другой кандидат на место Костина — глава Киевской областной военной администрации прокурор Руслан Кравченко.