Высокий процент прокуроров с инвалидностью выявлен в двух областях: речь идет не только о Хмельницкой, но и о Черкасской.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора (ОГП) Украины, который ведет служебное расследование о возможных злоупотреблениях прокуроров при получении групп инвалидности.

Согласно информации ОГП, в Черкасской области 60 прокуроров органов прокуратуры имеют статус лица с инвалидностью. Это составляет 27,4% от общего числа работающих там прокуроров. 59 из них получили его до войны.

В Хмельницкой области такой статус имеет 61 прокурор или 29,8% от общего количества. 50 получили группы инвалидности к 24 февраля 2022 года.

В остальных прокуратурах и в Офисе генпрокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров, имеющих группы инвалидности менее 5% общей численности, еще в 11 прокуратурах - от 5 до 10%.

В ОГП 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью. Это 2,5% общей численности прокуроров, работающих в центральном аппарате.

Тем не менее, Офис генпрокурора обещает, что "по каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка".

Напомним, накануне Зеленский рассказал украинцам о липовых инвалидностях прокуроров, сотрудников таможни и налоговой.

Как мы писали, после скандала с инвалидностями у прокуроров в отставку подал генпрокурор Андрей Костин. Об этом он сообщил после заседания СНБО, посвященного коррупции в МСЭК.

Между тем в МОЗ уже заявили об увольнении руководства Центральной МСЭК и ряда чиновников министерства, ответственных за скандал с липовыми инвалидностями.