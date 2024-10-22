Служба безопасности Украины обнаружила у главы Николаевской областной медико-социальной экспертизы более 450 тысяч долларов, коллекцию ювелирных изделий и российский паспорт её сына.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновницу подозревают в организации коррупционных схем для уклонистов.

Большая часть изъятых денег и драгоценностей найдена в доме её сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ обнаружила российский паспорт, оформленный в Одессе до вторжения РФ.

Также на него были оформлены три незадекларированные квартиры.

Себе и сыну чиновница оформила 2-ю группу инвалидности.

Напомним, в Хмельницком чиновники мать и сын зарабатывали миллионы долларов на уклонистах. Они за солидное вознаграждение оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам, пытающимся избежать военной службы. Во время обысков в их служебных кабинетах и дома только наличными нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

На фоне многочисленных скандалов с коррупцией в МСЭК глава МОЗ и офицеры СБУ побеседовали с их главами. Кроме того, Министерство охраны здоровья Украины предлагает реформировать МСЭК.