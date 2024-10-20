Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросу коррупции в МСЭК.

Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении 20 октября.

"Происходящее с МСЭК – медико-социальными экспертными комиссиями – и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформляли себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ГБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - заявил президент Украины.

Ранее сообщалось, что после скандалов с коррупцией глава МОЗ и офицеры СБУ побеседовали с главами МСЭК. Главам комиссий довели до сведения, что только с начала года были разоблачены 77 человек, "причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК".

О том, что происходит с миллионными коррупционными схемами в МСЭК, мы писали в отдельном материале.

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