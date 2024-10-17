На днях СМИ сообщили, что почти полсотни хмельницких прокуроров оформили инвалидность второй группы. Офис генпрокурора заявил о начале расследования этой информации.

По данным прессы, почти все прокуроры областной прокуратуры Хмельницкой области оказались инвалидами, а выводы об их плачевном состоянии здоровья подписывала задержанная по подозрению в коррупции главный врач МСЭК Татьяна Крупа.

Сегодня глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник подтвердил, что 48 местных прокуроров имеют инвалидность. Однако он добавил, что это не "почти все" прокуроры области, как писали СМИ, а 48 из 225 прокуроров.

"Более того, инвалидность большинства работников получена не в последние годы", - отметил Олейник в своем Фейсбуке.

По его словам, в связи с этой историей уже проводилось расследование.

Также он признался, что сам с 2017 года имеет группу инвалидности, потому что в 2005 году "получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства".

Олейник отрицает, что прокуратура "крышевала" коррупционную схему главы МСЭК Крупы.

Отметим, что инвалидность прокуроры действительно могли получить ещё до войны, поскольку это открывало им путь к более раннему выходу на пенсию и к увеличению ее размера.

Как мы сообщали, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Крупу на 60 суток с возможностью внесения залога 500 миллионов гривен.

После громкого скандала с Крупой Министерство охраны здоровья предложило реформировать медико-социальную экспертную комиссию.