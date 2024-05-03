Во Львовской области заведующий отделением больницы делал уклонистам справки о болезнях, с которыми они считались непригодными к службе в армии.

Об этом сообщает Национальная полиция в Фейсбуке.

Как установили правоохранители, заведующий отделением одной из больниц в Стрыйском районе, по совместительству являвшийся членом постоянно действующей военно-врачебной комиссии при одном из ТЦК и СП, внес недостоверные сведения в медицинские документы двух военнообязанных мужчин, которые в дальнейшем были основанием для признания их непригодными к военной службе.

"Злоумышленника разоблачили следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Львовщины совместно с оперативниками Управления стратегических расследований во Львовской области, при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", - говорится в сообщении.

Врачу из Стрыйского района сообщили о подозрении. Ему грозит штраф или ограничение свободы до трех лет.

Ранее мы рассказывали, что в Николаеве раскрыли схему выдачи фиктивных справок для уклонистов.

Также в суд передали дело секретаря военно-врачебной комиссии одесского ТЦК за подделку справок для уклонистов. За 10 тысяч долларов он подделывал для уклонистов выводы о непригодности к военной службе.