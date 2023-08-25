Главе военно-врачебной комиссии Подольского военкомата в Киеве сообщили о подозрении в подделке справок для выезда призывников за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в своем Telegram-канале.

Заявляется, что услуга стоила 3-4 тысячи долларов. К схеме были привлечены девять человек, в том числе работники медучреждений и члены военно-врачебных комиссий.

Их деятельность разоблачили при подготовке документов для трех очередных уклонистов и передаче денег.

А вышли на них через Оболонский военкомат, председателю и врачам которого сообщили о подозрении еще в феврале.

Напомним, 22 августа по всей Украине прошли более 200 обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях. Военкоматы и комиссии подозревают в выдаче за деньги необоснованных постановлений о непригодности военнообязанных к воинской службе.

Ранее мы рассказывали, что в Николаевской психбольнице разоблачили схему оформления липовых справок для уклонистов от мобилизации.

А в Полтавской области поймали военного врача на вымогательстве взятки с непригодного к службе.