Государственное бюро расследований проводит массовые обыски в военкоматах и военно-врачебных комиссиях в Винницкой, Черкасской и Киевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военкоматы и комиссии подозревают в выдаче за деньги необоснованных постановлений о непригодности военнообязанных к военной службе. Установлены 338 человек, которым могли быть выданы такие липовые документы.

Еще 15 обысков были проведены на прошлой неделе в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Трем чиновникам военкоматов уже объявили подозрения.

Между тем Нацполиция уведомляет, что сегодня проводится одновременно более 200 обысков по всей Украине касательно работы военно-врачебных комиссий.

В полиции рассказали то же, что и в ГБР: следственные действия идут в военкоматах, местах проведения медико-социальных экспертиз и ВВК, а также дома у подозреваемых. Их подозревают в выдаче уклонистам за деньги липовых справок о непригодности к службе.

Также сегодня публиковалось видео обысков в военкомате Одессы. А СМИ писали, что следственные действия идут в ТЦК Ровенской области.

Напомним, 17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

Ранее ГБР сообщило, что расследует более 100 уголовных производств в отношении военкомов. В основном по делу о коррупции и помощи уклонистам.

А глава НАПК Алексей Новиков заявил, что правоохранители начали 135 мониторингов образа жизни военнослужащих.