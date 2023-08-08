ГБР сообщает, что расследует уже 112 уголовных производств в отношении военкомов, в основном, по делу о коррупции и помощи уклонистам. 15 обвинительных актов направлены в суд.

Чаще всего ради собственной наживы военкомы помогают уклонистам косить от армии и уезжать за границу.

На карте приведены одни из самых резонансных дел.

Ранее мы сообщали, что Донецкого военкома задержали по подозрению в коррупции и покрывательстве местного криминалитета.

Также мы писали, как военкома-депутата из Одесской области отправили на передовую после обвинений в масштабной коррупции.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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