Анализируем итоги 530-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Военное командование Украины сегодня подводило итоги боев на минувшей неделе.

Самые тяжелые были на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое. У них такой план: они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - сказала Маляр.

Россия утверждает, что напротив - продвинулась на Купянском направлении, в районах сел Ольшана и Першотравневое. За последние три дня, как утверждается - на 11 километров по фронту и более трех километров в глубину.

Украина этого не подтверждает. Губернатор Харьковской области Синегубов сообщил о боях восточнее Петропавловки - села поблизости от Купянска. Атака россиян там, по его словам, отражена.

Российские паблики пишут, что украинские силы возобновили активные атаки севернее Бахмута, где какое-то время наступление ВСУ остановилось. Заявляется о стрелковых боях в районе Ягодного и Берховки.

Украинское командование сообщает главным образом о боях южнее Бахмута в районе Клещеевки и Курдюмовки - но там "продвижение было очень осложнено минированием и обстрелами", как заявила Анна Маляр.

Находящийся к югу от Бахмута "азовец" Максим Жорин пишет, что российскую оборону там держат мотострелковые подразделения и десантники, которых постоянно пополняют.

"Мы вынуждены выбивать врага с заранее подготовленных позиций. При этом на место разбитых нами российских бригад враг высылает новые. В большинстве своем на замену русские перебрасывают еще лучше подготовленные и оснащенные подразделения", - заявил он.

О том, что на юге в районе Клещеевки в последние дни продвижения ВСУ нет пишут и украинские, и российские военные паблики.

На южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их также затрудняет российская оборона. "Враг минирует позиции даже в три слоя и минирует не только позиции, а вообще все возможные направления движения. Кроме того, враг укрепляет и бетонирует господствующие ключевые высоты", – сказала Маляр.

О том же пишут и западные аналитики. Военный обозреватель немецкой газеты BILD Юлиан Рёпке заявляет, что россияне продолжают совершенствовать свою оборону на Запорожском направлении даже в ходе контрнаступления ВСУ.

"Россияне использовали последние месяцы, чтобы дополнительно укрепить линию оборону в местности к югу от Работино. Это значит, что Украине будет очень сложно продвигаться на Токмак и затем на Мелитополь", - говорит Репке.

Он отмечает, что за два с лишним месяца ВСУ продвинулось менее чем на пять километров. "Скорость и характер боевых действий не ослабили российские рубежи, а, судя по спутниковым снимкам, даже существенно укрепили основные линии обороны между Запорожьем и Крымом" - заявляет эксперт.

Он отмечает, что продвижения ВСУ в направлении Токмака, Пологов или Мелитополя "не видно".

То есть в целом через два месяца контрнаступления, которые истекли в конце минувшей недели, пока сложно говорить о каких-либо его крупных результатах. Что не устает подчеркивать прежде всего западная пресса.

Также сегодня Украина вернула из плена 22 человека. Освобождены два офицера, сержанты и рядовые, которые воевали на разных направлениях. Среди них есть раненые.

Перспективы переговоров

Не исключено, что именно с тупиком на фронте связаны дипломатические усилия, которые развернула Саудовская Аравия по Украине. Речь о закончившейся вчера в Джидде встрече Украины, ее западных союзников и стран "глобального Юга" во главе с Китаем.

Детально эту встречу мы анализировали здесь.

Судя по комментариям после саммита, она явно была направлена на выработку неких единых подходов по окончанию войны в Украине - по линии "Запад - глобальный Юг".

Ранее в американских СМИ обсуждалась другая версия: саммит организовала Украина и ее союзники, чтобы перетянуть нейтральные государства, отказавшиеся от санкций против РФ, на свою сторону и убедить их поддержать формулу Зеленского (Россия выводит войска из Украины, затем переговоры и выплата Москвой репараций).

Но ничем таким саммит не закончился, да и закончиться вряд ли мог. И, разумеется, это прекрасно понимали Киев и его союзники вроде США. Поскольку крупнейшие страны "глобального Юга" до встречи в Джидде не давали никакого повода думать, что столь резко развернутся против Москвы.

То есть, эта встреча была организована союзниками Украины скорее всего с целью сближения позиций по линии "Запад - Юг". На случай того, если будет решено завершать войну переговорами.

"Страна" уже неоднократно писала о том, что никакие мирные планы не будут действовать, если их не поддержит Запад, который снабжает оружием Украину и поддерживает украинскую экономику за счет финансовой помощи. Запад же не готов идти на условия Москвы (признание ее территориальных захватов, нейтралитет и военное ослабление Украины).

В то же время у союзников Киева есть понимание, что Россия экономически зависит от стран "глобального Юга". И единственный путь для Запада "подвинуть" Москву в ее условиях (кроме, собственно, военной победы ВСУ, которой пока нет) - это выйти на некие общие позиции со странами "глобального Юга". После чего эти страны, пользуясь своим влиянием, смогут в теории презентовать Москве уже "коллективное" предложение о завершении войны.

Согласится ли на него Москва - будет зависеть от того, что в этом предложении будет написано и главное - какой на тот момент будет военная ситуация. Но, если на фронте будет и дальше сохраняться тупик, то РФ может рассмотреть предложенный вариант мира.

Тем более, что пока страны "глобального Юга" не сделали никаких шагов навстречу украинской формуле мира, однозначно отвергнутой Москвой.

Китай, например, заявил, что будет придерживаться своего первоначального предложения - переговоры Украины и России без вывода российских войск с захваченных территорий. Это то, против чего категорически выступает Киев.

И, судя по комментариям из Украины, другие страны "Глобального Юга" тоже не требуют от РФ уступить территории до начала переговоров.

"Сложнее всего всегда обсуждение вопроса, что Россия должна покинуть территорию Украины. Некоторые страны продолжают думать, что это вопрос территориальных нюансов. Подразумевается, что РФ атакует территорию ради этой территории – речь о востоке Украины. Оставить что-то в Российской Федерации, хотя бы маленький клочок – это будет означать, что война просто перенесена на следующие этапы", – заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, некоторые страны просто "не глубоко" разбираются в природе этой войны и "продолжают считать Россию способной проводить масштабные военные кампании", а потому хотят договориться с РФ.

При этом Подоляк опроверг сообщения в ряде западных СМИ, что Украина смягчила свою позицию относительно невозможности переговоров до вывода войск РФ.

"Единственный базовый "переговорный фундамент" – это формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций типа "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод русских войск за границы 1991 года. Не надо иллюзий: любой "Минск-3" продолжит войну в будущем", - заявил советник главы ОП Подоляк.

Такие же сигналы шли и от Владимира Зеленского. Он раскритиковал президента Бразилии за его предложения учесть требования России.

"Заявления Лулы совсем не приносят покоя. Странно говорить о безопасности России. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые должны быть даны для безопасности России. Я просто думаю, что у него есть свое мнение. Мне кажется, не обязательно, чтобы ваши мысли совпадали с мыслями Путина", - приводит слова Зеленского газета La Nacion.

То есть, пока не слышно, чтобы страны, которых Киев и союзники позвали на консультации, открыто приняли какие-то "токсичные" для Москвы предложения. Более того, те же Китай и Бразилия прямо говорят, что нужно учесть позицию РФ. И это вызывает критику в Украине.

Но на Западе этой критики не раздается. Наоборот - западные СМИ, как мы писали во вчерашних итогах, с осторожным оптимизмом оценивать начавшийся в Саудовской Аравии глобальный диалог по мирному урегулированию.

Три года без права на выезд

Громкий скандал в Украине произвело предложение руководителя "Украинского института будущего" и экс-советника главы МВД Вадима Денисенко. Он заявил, что после окончания войны нужно как минимум на три года запретить выезжать мужчинам из страны — "иначе мы просто не сохранимся как нация".

"Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам за границу еще как минимум на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация. Одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 – это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн. человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению – лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению", — написал Денисенко.

Такое заявление вызвало бурное обсуждение в сети.

Пользователи Facebook пишут, что многие украинцы болезненно переживают все ограничения, связанные с войной: централизацию телевидения, наличие военной цензуры, ограничения на выражение критических мыслей, те же ограничения в перемещении и другие вещи, которые вынужденно приходится терпеть.

"Потому что сейчас меньше зло. Но нужно понимать, что этот ресурс терпения не вечен. Выиграть войну и получить новые ограничения на такое вряд ли кто-то согласится. И общественный договор будет расторгнут в одностороннем порядке со стороны общества. Вместо этого необходимо создавать условия для комфортной жизни для тех, кто хочет здесь жить", — пишет Юрий Чевордов.

Также комментаторы считают, что вместо запретов, которые только усугубят ситуацию, нужно мотивировать людей не выезжать из страны.

"Нужно не запрещать, выезжать, а мотивировать оставаться. В первом случае мужчины все равно найдут возможность убежать. Во втором – к нам начнут возвращаться", — пишет Виктор Таран.

В комментарии под самим постом многие также раскритиковали предложение Денисенко. "Лучше и женщинам тоже запретить. И навсегда. Как в СССР", - пишет экономист Глеб Вышлинский.

После возникшего резонанса Вадим Денисенко в комментарии "Стране" объяснил, почему он высказал такое предложение.

"Речь не о том, чтобы полностью запретить выезд для мужчин, а о том, чтоб усложнить. Например, если нужно выехать на лечение, в командировку, на месяц в отпуск тем, кто прошёл войну — так допустимо. Но такого повального, свободного выезда как это было до войны — нельзя допустить", — сказал Денисенко.

Главная причина необходимости такого запрета, по его мнению, - демографическая.

"Сейчас за границей находится около 7,5 миллионов наших людей, а возвращаться планируют только около 3,5 млн. Реакция на мой пост хорошо показала "чемоданное настроение" в обществе. Если сейчас открыть границы, то большое количество мужчин сразу же выедет. Нужно понимать, что страны Европы делают все для того, чтобы решить свои демографические проблемы, в том числе, благодаря украинцам. Например, в 2021 году польский центробанк выполнял ключевую задачу: привлечение в свою экономику украинцев и белорусов. И вся Центральная Европа продолжит работать над этими задачами дальше", — сказал эксперт.

Кроме этого, он ответил на основные аргументы противников данного предложения. А именно нарушение прав человека и коррупционную составляющую в случае введения запрета.

"Да, коррупционная составляющая безусловно будет. Но даже учитывая эту составляющую сейчас, часть людей все равно остается, не выезжает. Нарушение прав человека? Да, это нарушение прав человека, но, наверное, нужно решать, что важнее: частичный запрет на выезд или — сохранение нации", — сказал Вадим Денисенко, подчеркнув, что это его личное мнение, а советником главы МВД он не является еще с января 2023 года.

В тоже время, сегодня в украинских СМИ прошла информация, что идея ограничения выезда мужчин за границу после окончания войны обсуждалась в Кабмине еще несколько месяцев назад.

Да и обсуждение темы "кто будет восстанавливать страну после войны" время от времени возникает.

Впрочем, пока это очень теоретическая дискуссия. Никто не может точно сказать когда и чем закончится война, на каких условиях. В каком состоянии к тому времени будет украинская экономика и будут ли реальны перспективы интеграции в ЕС. Без ответа на эти вопросы вообще невозможно говорить ни о перспективах послевоенного восстановления, ни о том, сколько для этого нужно людей.

Если Украина быстро вступит в ЕС, в страну потекут инвестиции, будут создаваться новые рабочие места с хорошими зарплатами, то не составит большого труда вернуть на родину миллионы беженцев - они сами будут собирать чемоданы и возвращаться.

Если же инвестиций не будет, а Украина останется коррумпированной страной с непонятными перспективами, то основу экономики будут составлять лишь те отрасли и производства, которые выживут во время войны (например - сельское хозяйство и переработка агропродукции, добыча полезных ископаемых и прочие), то для обслуживания такой "ужавшейся" экономики и тех людей, которые сейчас остались жить в Украине может быть слишком много.

Но сама идея с пролонгацией нынешних ограничений прав и свобод граждан на послевоенный период (если они действительно рассматриваются властями) - крайне показательна.

В том плане показательна, что у людей и у властей могут быть совершенно разные планы на жизнь после войны.

Если украинцы воспринимают нынешние ограничения как временные меры, которые будут отменены с окончанием военного положения (и ждут этого с нетерпением), то власти действительно могут попытаться сохранить как минимум часть ограничений прав человека (которые усиливают влияние и возможности госаппарата) и после войны, под разными предлогами (необходимость готовиться к новой войне с РФ, "сохранить нацию" и прочее).

В тоже время однозначно негативная реакция людей на предложение о запрете на выезд после войны показала, что народ на такое мандат власти давать не хочет. И если руководство страны все ж таки попытается пролонгировать "чрезвычайщину", то это можно будет сделать лишь предельно недемократическими методами.