В Голливуде разгорелся грандиозный скандал вокруг известного продюсера и рэпера P. Diddy, настоящее имя которого - Шон Комбс.

В частности, исполнителя подозревают в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, насилии, домогательствах, изнасиловании и многих других ужасающих преступлениях, в том числе в сексуальной связи с певцом Джастином Бибером, когда тому было только 15 лет.

Скандал разгорелся еще 16 ноября 2023 года. В этот день бывшая девушка исполнителя Кэсси Вентура подала на него заявление в полицию, обвинив в изнасиловании, сексуальной торговле и физическом насилии. Более того, в ее иске говорилось о том, что он ответственен за подрыв автомобиля рэпера Кида Кади.

P. Diddy все обвинения отрицал и заявлял, что его бывшая таким образом просто хочет от него денег. На следующий же день после подачи заявления в полицию Вентура отказалась от своих показаний.

Однако следствие снова серьезно взялось за P. Diddy, когда 17 мая 2024 года издание CNN обнародовало ужасающее видео, записанное камерами видеонаблюдения в гостинице в Сенчуре-Сит и датированное 5 марта 2016 года. На кадрах исполнитель жестоко бьет Вентуру.

После иска Кэсси Вентуры о преступлениях музыканта начали говорить другие. На рэпера посыпались серьезные обвинения. С каждым месяцем количество судебных исков только увеличивается.

Так, например, 6 декабря 2023 года другая женщина подала иск в суд, в котором утверждала, что P. Diddy изнасиловал ее, когда ей было всего 17.

Прокуратура утверждает, что Комбс использовал свою музыкальную империю для эксплуатации женщин, устраивая freak off вечеринки – многодневные сексуальные мероприятия, сопровождаемые употреблением наркотиков и принуждением к сексу.

Эти вечеринки включали сложные сексуальные перформансы, которые могли продолжаться так долго, что некоторые участники нуждались в капельницах для восстановления.

На вечеринки P. Diddy приходили десятки знаменитостей: Дженнифер Лопес, Джастин Бибер, Jay-Z, Бейонсе, Пэрис Хилтон, Эштон Катчер, Ким Кардашьян с сестрами, Уилл Смит, Сара Джессика Паркер, Леонардо Ди Каприо, который уже успел отмежеваться от них, и многие другие знаменитости.

В Сети говорят, что известные звезды были не только участниками "грязных вечеринок", но и жертвами. В частности, утверждают, что рэпер сексуально эксплуатировал Джастина Бибера, когда тому было всего 15 лет.

На одном из появившихся в сети видео P. Diddy хвастался "дикими 48 часами", которые он проведет с несовершеннолетним Джастином.

"В течение следующих 48 часов он со мной. И мы оторвемся на полную. По полной программе", - говорил рэпер.

Сам Бибер от комментариев пока воздерживается. А друзья и родные певца после такого скандала опасаются за его душевное здоровье.

В ближайшие месяцы федеральный суд Манхэттена рассмотрит дело P. Diddy.

Представители рэпера пытались добиться его освобождения под залог в 50 миллионов долларов, однако P. Diddy остается под стражей в федеральной тюрьме Бруклина, так как судья отказал в залоге, посчитав исполнителя "опасным для общества".

Напомним, накануне бывшая ассистентка Канье Уэста обвинила рэпера в изнасиловании под наркотиками во время студийной сессии у Р. Diddy.

Ранее мы публиковали новые данные о деле повесившегося в камере финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации.