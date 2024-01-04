В США появились новые данные о деле повесившегося в камере финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации.

Об этом пишут американские издания.

Свидетель по делу слышала, как Эпштейн якобы собирался звонить бывшему президенту США Дональду Трампу, чтобы договориться о посещении его казино. Имя Трампа появляется в протоколе опроса Джоанны Шоберг в рамках гражданского иска к подруге Эпштейна Гилейн Максвелл, осужденной за пособничество в принуждении к проституции.

Шоберг рассказала, как они с Эпштейном попали в Атлантик-сити, когда посадку их самолета не разрешили в Нью-Йорке.

По ее словам, Эпштейн сказал тогда: "Здорово, мы позвоним Трампу и отправимся в казино".

Целью звонка была попытка решить проблему с отсутствием документов, подтверждающих достижение возраста для игры в азартные игры. Они побывали в казино, но не играли, а вскоре отправились в Нью-Йорк.

На вопросы о том, вступала ли Шоберг в сексуальную связь с Трампом или делала ему когда-либо массаж, свидетель ответила отрицательно. Ответы датированы 18 мая 2016 года.

Кроме того, Шоберг рассказала, что Эпштейн на вопрос о том, вступал ли он в сексуальные отношения с девушками, не достигшими совершеннолетия, утверждал, что такое могло произойти только ненамеренно, если "они врали о своем возрасте". А когда, по словам Шоберг, она делала ему массаж, он много говорил по телефону и якобы хвастался звонками от знаменитостей вроде Леонардо Ди Каприо или Кейт Бланшет, но лично она их не видела.

Также медиа пишут со ссылкой на брата финансиста, что Эпштейн хвастался компроматом на Трампа и чету Клинтонов накануне президентских выборов в 2016 году.

"Его прямая цитата: "Если я скажу, что знаю об обоих кандидатах, им придется отменить выборы". Это мне сказал Джеффри в 2016 году", - заявил Марк Эпштейн.

При этом брат не захотел давать более подробный комментарий, подчеркнув, что сам так и не услышал деталей.

В 2016 году проходили выборы президента США, конкурентами на которых были Трамп и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон.

Экс-президент США Билл Клинтон тоже фигурирует в деле Эпштейна. О Клинтоне говорила Максвелл. По ее словам, тот "любит молоденьких девушек".

Максвелл упоминала тесные личные связи Клинтона и Эпштейна.

При этом правозащитница Вирджиния Джуффре, заявлявшая, что в молодости пострадала от действий Эпштейна, говорила, что слышала от Максвелл, как та лично летала на вертолете с Клинтоном на остров финансиста. Сама Джуффре, однако, эти слова не подтвердила, подчеркнув, что Максвелл была склонна к фантазированию.

Кроме того, один из свидетелей указывает, что присутствовал при общении Эпштейна, Максвелл, британского принца Эндрю и Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпштейна. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.

В прошлом году сооснователь Google Сергей Брин получил повестку по делу Эпштейна.

Между тем в США установили, что Эпштейн сумел покончить с собой из-за халатности и ошибок тюремного персонала.