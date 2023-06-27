Обвиняемый в сексуальных преступлениях Джеффри Эпштейн смог повеситься в своей тюремной камере на Манхэттене в 2019 году из-за лавины неправомерных действий, халатности и ошибок сотрудников федерального управления тюрем. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Министерства юстиции.

На документ ссылается в своем материале NBC.

Авторы 120-страничного отчета выявили неправомерные действия со стороны 13 сотрудников управления тюрем, в том числе двоих, которым уже были предъявлены уголовные обвинения, и четырех других, чьи уголовные дела отклонила федеральная прокуратура. В отчете говорится, что сотрудники не следили за Эпштейном, лгали о его содержании, разрешили ему иметь в камере дополнительную одежду и не смогли убедиться, что у него есть сокамерник, как это было рекомендовано.

Управление тюрем в письменном ответе, включенном в отчет, заявило о согласии с выводами документа. В письме сказано, что описанное в отчете "тревожное" поведение не является репрезентативным для 35 000 сотрудников, которые обслуживают 120 федеральных исправительных учреждений.

"Уже реализовано несколько мер для решения существующих проблем. Эти меры включают тщательный просмотр видеозаписей из камер, чтобы гарантировать, что обходы сотрудников проводятся быстро и точно", - заверили в управлении.

Однако в отчете написано, что халатность была не единичной. И в ее результате, например, главарь организованной преступности Уатер Балджер был убит в федеральной тюрьме строгого режима в 2018 году, а Тед Качински, известный как Унабомбер, покончил с собой в федеральной тюрьме в Северной Каролине в начале этого месяца.

Столичный исправительный центр в Нью-Йорке, где Эпштейн покончил с собой, было приказано закрыть в 2021 году, чтобы власти могли устранить там недостатки инфраструктуры.

Многие из ключевых фактов, изложенных в отчете, были известны и ранее, но документ содержит исчерпывающие подробности о том, что происходило в тюрьме в дни и часы, предшествовавшие тому, когда Эпштейна нашли повешенным в сидячем положении на верхней койке в своей камере 9 августа 2019 года. В то время миллионеру-финансисту были предъявлены многочисленные обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, и в суде только что была раскрыта масса компрометирующих материалов.

Отчет согласуется с выводами нью-йоркского судмедэксперта о том, что причиной смерти Эпштейна было повешение, а отсутствие следов сопротивления или наркотиков в его организме указывало на самоубийство.

В отчете говорится, что сокамерник Эпштейна сообщил сотрудникам тюрьмы о попытке повеситься 23 июля, когда его нашли с оранжевой тканью на шее. Затем Эпштейна ненадолго поместили под наблюдение. Психолог тюрьмы пришел к выводу, что его необходимо поместить с подходящим сокамерником, и известил об этом письмом сотрудников тюрьмы.

Но утром 9 августа сокамерника Эпштейна вывели из камеры, миллионер остался один. При этом тюремщики его отделения не обыскали камеру богача и не проверяли его состояние каждые 30 минут, а затем солгали об этом. В результате Эпштейн оставался без наблюдения в течение четырех часов до своей смерти.

Более того, Эпштейн составил новое завещание за день до своей смерти, но тюремные власти не знали об этом, как выяснили следователи.

В день, когда он покончил с собой, 66-летнему Эпштейну также разрешили сделать непрослушиваемый телефонный звонок женщине, с которой у него были предполагаемые отношения.

Как писала "Страна", Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации в начале июля 2019 года.

После его суицида ФБР нашла связи миллионера с принцем Эндрю, Миком Джаггером и другими знаменитостями.