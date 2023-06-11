В американской тюрьме штата Северная Каролина умер отбывавший пожизненное заключение Теодор Качинский, известный как Унабомбер. Ему был 81 год.

Об этом пишет газета The New York Times.

По данным властей, Качинского обнаружили без сознания в камере. Причина его смерти пока неизвестна. Не исключено, что он совершил самоубийство.

Качинский был арестован за то, что в период с 1978 по 1995 год рассылал бомбы по почте в авиакомпании, университеты и другие заведения. В результате его "посылок" трое человек погибли, еще 23 получили ранения. Всего он отправил 16 бомб.

Весной 1995 года Качинский прислал письмо в газету The New York Times, назвал его своим манифестом и потребовал опубликовать. В послании террорист оправдывал свои действия и делился вдохновляющими его идеями. В частности, он заявлял, что его бомбы были крайней, но всё-таки необходимой мерой для того, чтобы привлечь внимание к процессу уменьшения человеческой свободы в обществе из-за современных технологий, требующих крупномасштабной организации.

ФБР использовала для него кличку Унабом (англ. Unabom (University and airline bomber) - "бомбист университетов и авиалиний"). Благодаря прессе эта кличка превратилась в слово Унабомбер (англ. Unabomber).

Год спустя после публикации манифеста Качинского задержали в его хижине в окрестностях города Линкольн. Участвовавшие в судебном процессе психологи усмотрели в его письме признаки шизофрении.

Однако террорист не считал себя невменяемым и безуспешно пытался сменить адвокатов, хотевших добиться признания его невменяемым во избежание смертной казни. Когда стало ясно, что признать его невменяемым не удастся, суд принял соглашение о признании вины, в соответствии с которым Теодор Качинский признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

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