Экс-агент ФБР Роберт Ханссен, осужденный пожизненно в США за шпионаж в пользу России, найден мертвым в тюрьме.

Об этом сообщает BBC News.

Роберт Ханссен, сознавшийся в работе на российскую разведку бывший контрразведчик ФБР, был найден мертвым в тюрьме самого строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), где он отбывал пожизненное заключение.

Ханссен занимался контрразведкой и, как считается, по масштабу нанесенного ущерба стал самым опасным из всех российских агентов, когда-либо внедрившихся в ФБР.

По версии следствия, еще в 1985 году Роберт Ханссен начал передавать Советскому Союзу ряд секретных данных, в том числе информацию об американской электронной разведке, а также имена сотрудников КГБ, работавших в пользу Вашингтона.

В 1999 году он возобновил работу уже на российскую разведку. Его задержали в тот момент, когда он прятал в тайник секретные документы для последующей передачи. Сам Роберт Ханссен признался в 15 случаях шпионажа. В обмен на шпионаж в пользу России он получил более 1,4 млн долларов.

79-летнего Ханссена нашли без признаков жизни в тюрьме ADX Florence, где он отбывал наказание с 2002 года.

Причина его смерти пока неизвестна.

Напомним, еще в 2020 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что нет никакой надежды на освобождение агентов советской и российской разведки Олдрича Эймса и Роберта Ханссена, которые приговорены к пожизненному тюремному заключению в США.

Ранее мы рассказывали, что недавно в Европе задержали нескольких предполагаемых российских шпионов и хакеров, выдававших себя за дипломатов.