В Европе задержали нескольких предполагаемых российских хакеров и шпионов.

В Польше задержали хакеров, атаковавших европейские посольства. Их обвиняют в передаче РФ информации из министерств и дипломатических учреждений стран ЕС и НАТО, сообщает Politico.

Для этого они рассылали электронные письма, выдавая себя за посольства европейских стран. В письмах они оставляли ссылку, которая через файл заражала оборудование вредоносным программным обеспечением.

Также в Гетеборге (Швеция) на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem арестовали россиянку, которую подозревают в корпоративном шпионаже, пишет TV4 Nyheterna.

Ранее мы писали, что в Польше арестованы шесть человек, которых спецслужбы подозревают в установлении камер на железных дорогах в интересах российской разведки. Речь идет о железнодорожных путях в приграничном Подкарпатском воеводстве Польши в районе аэропорта Жешув, который стал одним из главных узлов доставки военных грузов в Украину.

The Washington Post публиковал материал о том, как страны Запада значительно ослабили российскую шпионскую сеть в Европе.