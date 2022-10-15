В аэропорту норвежского города Тромсё местная полиция задержала гражданина России за управление дроном. Его подозревают в шпионаже.

Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, правоохранители изъяли у россиянина большое количество фотооборудования, в том числе дрон и несколько карт памяти. 51-летний мужчина признался, что управлял дроном в Норвегии.

"Среди изъятых материалов, которые мы просмотрели, мы видели фотографии из аэропорта в Киркенесе и фотографии вертолетов Bell сил обороны", - говорится в заявлении полиции, пишет Reuters.

Теперь полиция Норвегии добивается судебного решения о задержании мужчины на четырехнедельный период и подозревает его в шпионаже. Обвиняемый сообщил правоохранителям, что он въехал в Норвегию 13 октября через северный пограничный пункт Стурскуг и направлялся к арктическому архипелагу Шпицберген.

Это уже второй за неделю арест российского гражданина за управление дронами в Норвегии, сообщает агентство.

Санкционное законодательство Норвегии запрещает российским компаниям или гражданам эксплуатировать самолеты и беспилотники в стране.

Ранее мы писали, что в Дюссельдорфе инициировали суд над бывшим офицером немецкого бундесвера, которого обвинили в шпионаже в пользу России.

Также "Страна" рассказывала, что первого офицера-трансгендера в США Джейми Ли Генри обвинили в шпионаже в пользу Российской Федерации. По данным следствия, он и его супруга предлагали секретную информацию агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за представителя посольства России.