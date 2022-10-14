Норвегия планирует закупку артиллерийских боеприпасов для украинских военных. На эти цели будут выделены приблизительно 19 миллионов долларов.

Об этом заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

По словам главы минобороны страны, в закупку войдут около 17 000 артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра.

Грам добавил, что сейчас особенно важно быть едиными в поддержке Украины в ее борьбе против России.

"Помощь обеспечивает Украине возможность защищаться от незаконного нападения России. Многие страны вносят свой вклад и будут продолжать это делать. Поэтому очень важно, чтобы мы находились в тесном диалоге с украинскими властями и координировали помощь от Запада", - сказал министр.

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