Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения, находившиеся на вооружении армии Норвегии.

Об этом заявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм на встрече на базе "Рамштайн" в Германии, пишет издание Le Monde.

"Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами", - заявил министр.

Известно, что Hellfire – американская управляемая противотанковая и противовоздушная ракета. Применяется против вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов, наземных транспортных средств. Дальность поражения – до 8 километров.

Украина получила ракеты для запуска мобильными группами с земли.

Напомним, ранее правительство Норвегии рассмотрит возможность выделения Украине двух миллиардов норвежских крон (это около 200 миллионов долларов) на закупку природного газа в ближайший отопительный сезон.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".