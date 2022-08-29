О планах Норвегии рассказал ее премьер. Фото: ted.com

Правительство Норвегии рассмотрит возможность выделения Украине двух миллиардов норвежских крон (это около 200 миллионов долларов) на закупку природного газа в ближайший отопительный сезон.

Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в Ставангере. Его заявление приводит норвежский портал finansavisen.

"Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя ведущую роль в обеспечении доступа к энергии. Сейчас мы следим за этим, и предлагаем потратить два миллиарда норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой", - сказал премьер. 

Как ранее писала "Страна", Министерство финансов Канады предоставило Украине льготный кредит в размере 450 миллионов канадских долларов на закупку природного газа к отопительному сезону.

Также мы рассказывали, что бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 12,7 миллиардов гривен за счет внешних заимствований, которые будут направлены на закупку газа.

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