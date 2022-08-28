Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко советует украинцам запасаться одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на открытом воздухе упадет ниже 10 градусов нуля.

Об этом он рассказал в комментарии The Guardian.

При "нормальной ситуации" Витренко обещает 17-18 градусов тепла в квартирах, что на 4 градуса ниже нормы.

Отопительный сезон в Украине зависит от международных союзников Украины, которые должны предоставить ей средства для импорта газа на 4 миллиарда кубометров, а также от возможных непредвиденных обстоятельств войны - например, уничтожение Россией газовой инфраструктуры или дальнейшее сокращение поставок газа в Европу, пишет британская газета после разговора с Витренко.

"Без финансовой поддержки нам будет не хватать газа, а это будет означать, что у нас будут очень высокие риски выхода из строя энергосистемы. Будут отключения на больших участках", - сказал глава "Нафтогаза".

Украине нужно около 10 миллиардов долларов на импорт газа. Витренко убежден, что союзники понимают необходимость выделения этих средств, но он не может быть уверен, что Украина получит средства - во время войны все может случиться.

Так, существует опасность того, что Россия нацелится на какую-либо важнейшую составляющую газовой инфраструктуры Украины. Около 50% газовых месторождений Украины находятся в Харьковской области, в четырех милях от линии фронта. Если они или украинские хранилища будут повреждены, придется импортировать больше газа.

Ранее мы писали, что 27 августа Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал законопроект об увеличении расходов госбюджета на 12,7 миллиардов гривен, которые будут направлены на закупку газа.

Средства, которые выделят "Нафтогазу" для этих целей, собираются привлечь с помощью внешних заимствований.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, почему мэр Киева Виталий Кличко говорит о сложной зиме в столице и стоит ли запасаться одеялами.