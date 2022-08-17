Мэр Львова Андрей Садовой записал 5-минутное видео, в котором призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме и рассказал, чего ждать городу при наступлении холодов.

Он посоветовал горожанам "готовиться к ситуации, которую сложно себе представить". По его словам, "дрова никто не отменял". Садовой отчитался, что город закупает много буржуек - "они единственное, что останется, если остальное работать не будет".

Городская власть также предлагает закупать электрочайники на случай отключения газа. А также побольше электроприборов на батарейках и сухой спирт.

Ранее в Минрегионе призвали украинцев готовиться к "сверхсложной зиме" и предупредили, что тепло в домах "прикрутят".

Также "Страна" рассказывала, как украинцы готовятся к суперсложной зиме и чем реально можно будет согреться.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.