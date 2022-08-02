Возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

Об этом сообщил японскому каналу NHK глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Если боевые действия продлятся до зимы, возвращать территорию будет все труднее и труднее. Мы сосредоточим наши обсуждения на принятии всех возможных мер, чтобы выйти из тупика до того, как это время придет", - сказал Ермак.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии.

Также ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский, обращаясь к лидерам G7, заявил, что хочет, чтобы война в Украине закончилась к концу года до наступления зимы.

Вместе с тем, контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, а россияне перебрасывают на юг нашей страны практически все свои имеющиеся резервы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.