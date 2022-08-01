В ночь с 31 июля на 1 августа американский Институт изучения войны опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Изюма и, возможно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в Харьковскую область или в сторону Харькова.

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

По информации Института изучения войны, вчера российские войска продолжали наземные атаки северо-западнее Славянска, северо-восточнее Северска, восточнее и южнее Бахмута.

Россияне добились незначительных успехов в районе Авдеевки и продолжили наземные атаки в направлении Авдеевки и Песков, пишет Институт изучения войны.

Также сообщается, что российские власти начали набор добровольцев в Невский и Ладожский батальоны в Ленинградской области.

Между тем, российские оккупационные "власти" продолжают подготовку к "референдуму" в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и вокруг Украины.