Армия России увеличивает присутствие военной техники на границе с Украиной вблизи оккупированной части Харьковской области. Это зафиксировал спутник Planet Labs.

На снимках, которые есть в распоряжении "Радио Свобода", видно, что часть техники транспортируют по железной дороге и свозят ее в село Соболевка Белгородской области России.

Фото: Радио Свобода

По словам военных экспертов, в дальнейшем российские военные могут использовать эту технику, в частности, в Изюмском и Славянском направлениях.

28 июля спутник зафиксировал в селе Соболевка Белгородской области РФ увеличение количества военной техники и личного состава русской армии по сравнению со снимком из космоса этой местности за 19 июня.

Фото: Радио Свобода

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