Служба безопасности Украины утверждает, что перехватила телефонные разговоры представителей "ДНР", в которых подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

Об этом пишет в Telegram пресс-служба СБУ.

"Таким образом, даже в т.н. "ДНР" не верят в ложь российской пропаганды о том, что обстрел исправительного учреждения в Еленовке осуществила Украина. Причем таких аудиоперехватов в распоряжении СБУ несколько – все они будут вовлечены в качестве доказательств соответствующего уголовного производства. Украинская спецслужба уже открыла его по 438 статье Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время весь массив информации исследуется следователями СБУ", - говорится в сообщении ведомства.

Судя по перехваченным разговорам, россияне могли устроить трагедию за счет взрывчатки, которую они разместили в помещении колонии. В частности, ни один из очевидцев не слышал, как к исправительному учреждению подлетает какая-нибудь ракета. Не было характерного свиста, а взрывы происходили сами по себе.

Перехваченные разговоры подтверждают, что россияне разместили свои установки "Град" недалеко от исправительного учреждения и начали стрелять из них по территории, подконтрольной Украине. Впрочем, никаких ответных обстрелов не наблюдалось – это подтверждают в "ДНР". Более того, судя по имеющимся в сети видео, в отдельных помещениях колонии полностью уцелели окна. Это свидетельствует о том, что эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания, а его стены "погасили" взрывные волны и уберегли соседние помещения", - говорится в заявлении СБУ.

Напомним, Минобороны РФ обвинило ВСУ в ударе по колонии в Еленовке, где находятся украинские военнопленные.

После этого в "ДНР" заявили о 53 погибших.

Ранее мы писали, что создатель "Азова" Билецкий объявил охоту на причастных к массовому убийству в Еленовке.

Кроме того, в Офисе президента удар по колонии назвали "людоедской провокацией" России.