В Украине впервые официально прокомментировали обстрел колонии в подконтрольной "ДНР" Еленовке, в котором минобороны РФ обвинило ВСУ. Как сообщает украинский Генштаб, удар был нанесен из артиллерии российскими военными.

Об этом говорится в комментарии Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.

В Генштабе ВСУ заявили, что колонию, где содержались в том числе украинские пленные, обстреляла Россия, чтобы скрыть пытки и убийства украинских заключенных. Результаты обстрела уточняются.

По информации командующего Ракетных войск и артиллерии Командования сухопутных войск ВСУ, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили, сообщает Генштаб.

Заявления об обстреле гражданских объектов со стороны ВСУ в Генштабе назвали враньем и провокацией, ответственность за которую лежит на РФ.

Напомним, что в "ДНР" заявили, что в результате удара по колонии в Еленовке погибли 53 человека.

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Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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