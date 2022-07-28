Анализируем 155-й день войны.

Ситуация на фронте 28 июля

Сегодняшние сводки сообщают, что основное наступление россиян разворачивается к югу и востоку от Бахмута.

После захвата Углегорской ТЭС (его вчера подтвердил Арестович) они продолжили штурмовать Семигорье, а также двинулись в сторону самого Бахмута от Клинового. Оба штурма, как заявляет Генштаб ВСУ, были отбиты.

При этом в Генштабе признают частичный успех россиян при штурме села Вершина, где они закрепляются на юго-восточной окраине.

Кроме того, в своей вечерней сводке Генштаб заявил, что противник "частично улучшил тактическое положение" в направлении Соледара.

Россия "добились ограниченных территориальных успехов" на юго-восток и северо-восток от Бахмута, сообщают в Американском институте изучения войны. Также эксперты приводят данные, по которым россияне захватили Покровское южнее Соледара.

Российские телеграмм-каналы пишут, что уже начались бои на восточных окраинах Соледара, но подтверждений этому с украинской стороны нет.

Генштаб сегодня вечером частично подтвердил данные о начале наступлении россиян со стороны Донецка на Авдеевку, Пески, Марьинку и Красногоровку (большую), о чем вчера говорил Арестович и писали российские телеграм-каналы. Сообщается, что была попытка штурма Авдеевки и Песок, причем противник использовал форму ВСУ с белыми повязками.

Таким образом, очевидно, россияне и "ДНР" пытаются отодвинуть линию фронта непосредственно от Донецка. О том, как развиваются события здесь пока подтвержденных данных нет. В "ДНР" говорят, что продвижение идет, в Киеве это опровергают. У ВСУ здесь очень мощные укрепрайоны.

Так или иначе, но, судя по появившемся в сети фото и видео, Авдеевка и другие подконтрольные Украине населенные пункты близ Донецка продолжают подвергаться мощным обстрелам. По самому Донецку тоже стреляют. То есть, интенсивность боев здесь нарастает. Ив ближайшие дни, вероятно, станет понятно есть ли существенные изменения на этом участке фронта.

По ситуации на южном фронте Генштаб ВСУ сообщает, что россияне пытались снова атаковать Белогорку в Херсонской области (на левом берегу Ингульца), но были отброшены.

И, хотя других данных по этому району нет, британская разведка, к примеру, считает, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты.

Помимо захваченного плацдарма на левом берегу Ингульца (Белогорка, Лозовое, Андреевка), Украина наносит удары по мостам через Днепр, от которых зависит снабжение территорий, находящихся под контролем России.

По мнению британцев, 49-я армия России, которая дислоцируется на западном берегу Днепра, сейчас "выглядит очень уязвимой". А сам Херсон практически отрезан от других контролируемого Россией левого берега Днепра.

На атаках на мосты (не только Антоновский, но и около Новой Каховки и через Ингулец), похоже, и строится основная стратегия ВСУ по наступлению на Херсон.

Арестович считает, что на Донбассе российские войска переходит "в стратегическую оборону" и перебрасывает часть войск на юг, чтобы отразить вероятное украинское контрнаступление.

По его словам, "операция по освобождению Херсона, можно сказать, уже началась". Стратегия такова. ВСУ намерены разбить мосты, чтоб прервать снабжение правобережной группировки армии РФ в Херсонской области. Затем будут наноситься удары по складам боеприпасов, чтоб россиянам нечем было стрелять, по командным пунктам, а потом - зачистить "остатки сил".

Он также провел параллель между нынешней ситуацией на правобережной части Херсонской области и ситуацией в Киевской области в конце марта, когда оттуда ушли российские войска. То есть, судя по его словам, украинская власть ожидает, что россияне, увидев свою уязвимость на правом берегу Днепра после атаки на мосты, поступят точно также как поступили в Киевской области - отойдут на более безопасные для себя рубежи. В данном случае - на левый берег Днепра.

Однако вопрос - поступят ли россияне таким образом в Херсонской области?

Во-первых, и политическое, и военно-стратегическое значение плацдарма на правом берегу Днепра для Москвы очень велико. Это база, откуда армия РФ может развивать наступление далее на запад вплоть до Приднестровья (а такие планы, судя по всему есть). Потеря этой территории также будет серьезным политическим ударом по РФ. Ведь Херсон - единственный украинский областной центр, который смогли взять под контроль россияне. И если его украинские войска смогут отбить, то это нанесет глобальный имиджевый урон российской власти и крайне затруднит в будущем представление итогов "спецоперации" как победы России.

Во-вторых, как уже писала "Страна", пока украинские войска еще не нарастили достаточно сил для наступления и поэтому в России многие воспринимают разговоры о нем, как пиар-атаку и попытку отвлечь российские силы от других направление.

В-третьих, даже в условиях ударов по мостам есть возможность наладить снабжение войск. Например, армия РФ уже навела через Днепр, прямо у Антоновского моста понтонную переправу. И обещают запустить паром. То есть, связь с левым берегом у россиян не прервалась. Так или иначе военные грузы они доставлять туда будут.

Кроме того, Россия также наносит дистанционные удары по украинским тылам, логистике и обеспечению.

Несколько объектов были поражены сегодня под Киевом (в Вышгородском районе попали под обстрел попала военная часть, о чем заявил Генштаб ВСУ), в Черниговской области и Кропивницком. В Кропивницком было 12 раненых военных после ракетного удара (по некоторым данным, удар пришелся на аэропорт).

Постоянно наносятся удары и по Николаеву - главной тыловой базе украинских войск на херсонском направлении.

Перспективы войны

Из многих сигналов очевидно, что обе стороны пытаются достичь максимальных успехов до начала осени.

О том, что для решительных действий есть 3-6 недель на днях заявил Зеленский. Но аналогичные планы, видимо, и у России. Там готовятся уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов".

А до тех пор россияне хотят максимально продвинуться на Донбассе (видимо для этого и активизируется наступление на Авдеевку, Марьинку и Пески, чтоб отодвинуть линию от Донецка). А заодно удержать под своим контролем правобережную часть Херсонской области, о планах наступления на которую уже неоднократно заявляла Украина.

То есть август обещает стать самым жестким месяцем этой войны.

Российский сенатор Андрей Клишас допустил сегодня, что с осени Россия начнет принимать в свой состав "новые территории". "Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии Парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - сказал Клишас.

Первое заседание Госдумы на осенней сессии пройдет 13 сентября. Через два дня после 11 сентября - единого дня голосования, когда по всей России идут выборы.

Именно 11 сентября, как считают в Украине и на Западе, а также ряд российских СМИ, Москва хочет провести "референдумов". Официально такая информация Россией не комментировалась, но на захваченных территориях подтверждали, что "голосование" планируется на сентябрь (без указания даты).

Зачем Россия ускоряется с "референдумами" и какие это может иметь последствия, мы детально разбирались здесь.

В США вчера пообещали отреагировать, если произойдет новая аннексия. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Суть реакции не раскрывалась, но понятно, что примут какие-то новые санкции. А из новинок — могут признать Россию страной-спонсором терроризма.

Сенат США сегодня уже принял принял такую резолюцию – с призывом присвоить Москве такой статус. Причем даже не только за действия в Украине, но также в Чечне и Сирии. Далее этот документ может одобрить Конгресс.

Но в итоге решение все равно за Госдепартаментом - резолюции обеих палат парламента в данном случае необязательны к исполнению. Хотя понятно, что если сенаторы и конгрессмены единогласно призовут к этому, то у Блинкена вряд ли останется какой-то другой выбор.

Неизвестно, будут ли увязывать статус "страны-террориста" и "референдумы", но этого исключать нельзя, поскольку все возможные санкции против РФ и так уже ввели. К слову, по той же причине особого влияния этот статус не окажет: все предусмотренные им ограничения и так уже действуют против Москвы.

Единственное, что может там быть опасным для РФ - это позволение американцам вводить санкции против стран, торгующих со "спонсорами терроризма". Но, к примеру, Китай без препятствий покупает нефть у Ирана, давно находящегося в данном списке. И санкций против Пекина за это никто не вводит.

Нефть, газ и гривна

Что касается Китая и нефти — здесь американцы пока идут путем уговоров, а не репрессий. Хотя все может измениться - отношения между КНР и США резко ухудшились в последние дни из-за планируемого визита спикера Палаты представителей на Тайвань.

Но пока администрация Байдена пытается убедить крупных импортеров нефти поддержать план по ограничению цен, которые они готовы платить за российскую нефть. Если этого не произойдет, "нас ждет разрушительный рост цен на топливо", пишет The Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на американских чиновников, сейчас ведутся переговоры между США и Китаем, Индией и другими странами, которые покупают у России нефть со скидкой.

Когда в декабре заработает запрет ЕС на страхование и обслуживание судов, перевозящих российскую нефть, поставки российской нефти сократятся (если Москва не сможет найти достаточное количество судов, готовых совершать перевозки без страхового покрытия).

Американские чиновники предупредили другие страны, что ожидаемое сокращение экспорта может привести к дефициту нефти на рынках и резкому росту цен, что нанесет ущерб потребителям и в то же время компенсирует Москве финансовые потери.

Минфин США призывает членов G7 и крупных покупателей российской нефти ввести ценовые ограничения, которые позволили бы освободить импорт российской нефти от запрета на страхование и морские услуги - при условии, что она будет торговаться со значительной скидкой по отношению к рыночной цене.

"Это единственный способ избежать сильного роста цен", - сообщил собеседник The Financial Times.

Однако руководители нефтяных компаний и аналитики раскритиковали план по ограничению цен. На их взгляд, он сопряжен с риском, что Путин прикажет в ответ сократить экспорт нефти, чтобы спровоцировать рост цен. Россия аналогичным образом уже сократила поставки природного газа в Европу, что, по выражению CNN, вызвало "панику" в том числе и за океаном.

Цены на российский газ и на энергоносители в целом влияют и на США, которые встроены в мировой рынок. Американский ВВП упал на 0,9% во втором квартале, хотя аналитики ожидали роста на 0,5%. То есть, падение происходит второй квартал подряд.

По факту это уже рецессия, хотя в США ее предпочитают называть "замедлением". Также Вашингтон повысил учетную ставку Федеральной резервной системы, чтобы обуздать инфляцию. Но это негативно сказывается на экономике, так как привлекать деньги для предпринимателей и рядовых граждан становятся дороже.

В Украине валюта тоже дешевеет. Сегодня наличный курс доллара продолжил расти. На черном рынке день начинался продажами на уровне 40,21 грн/$, но уже 15:20 цена прибавила сразу гривну и достигла 41,21 грн/$.

Параллельно украинские госкомпании заявляют о намерении не платить проценты по привлеченным ранее займам.

"Укрэнерго" сегодня предложило инвесторам отсрочить купонные выплаты и перенести дату погашения "зеленых" еврооблигаций устойчивого развития на ноябрь 2028 года.

Причины - война и приоритет на концентрации средств для подготовки к отопительному сезону.

Напомним, Кабмин поручил Укравтодору и Укрэнерго начать переговоры об отсрочке платежей. То есть в Украине поднимается дефолтная волна после того, как "Нафтогаз" не смог рассчитаться по евробондам. И следом, скорее всего, пойдут и другие госкомпании. И, возможно, Украина как государство.

Правительство, очевидно, хочет оставить в стране как можно средств, не будучи уверенной, что растущий дефицит бюджета полностью покроет западная помощь.