Начиная с июля, и в особенности в последние дни, звучит все больше заявлений о том, что на захваченных территориях Украины в сентябре пройдут "референдумы" о присоединении к России.

Это касается "ДНР", "ЛНР", а также подконтрольных России частей Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Сообщения о подготовке "референдума" идут в том числе от российских СМИ, западных чиновников, а также украинской разведки.

Как хотят провести это голосование и почему его готовят во время войны, разбиралась "Страна".

На юге создали "избиркомы"

Еще в начале лета представители назначенных Россией "властей" в Херсонской и Запорожской областей заявили, что до конца 2022 года проведут "референдумы" о присоединении к РФ.

Но сообщалось, что пройдут они после того, как закончатся боевые действия в этих областях.

Однако в июле концепция начала стремительно меняться и пошли заявления, что "референдум" пройдет невзирая на боевые действия.

На днях в Мелитополе сообщили, что голосование состоится "приблизительно в первой половине сентября". С таким заявлением выступил Евгений Балицкий, назначенный россиянами "главой военно-гражданской администрации Запорожской области".

В субботу, 23 июля, в Херсоне и в Мелитополе синхронно, с разницей в несколько часов, "главы администраций", назначенных Россией, издали указы "О создании избирательной комиссии".

"Осенью по инициативе жителей Запорожской (Херсонской) области состоится "референдум" по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации", — пояснили "главы" подписанные ними "документы".

В Мелитополе Запорожской области, похоже, уже начинается подготовка к "референдуму". В городе появились стенды с лозунгом "Мы один народ с Россией" и наружная реклама такого же содержания.

Планы "ДНР" и "ЛНР"

В "ДНР" долгое время не делали заявлений, связанных с конкретикой относительно проведения "референдума".

Ранее Пушилин говорил, что "референдум" о присоединение к России в "республике" пройдет, но только после того, как вся территория Донецкой области окажется под контролем "ДНР".

26 июля "замглавы Мининформации ДНР" Даниил Безсонов заявил, что это случится "до конца августа". Не объяснив, на чем основываются эти данные.

А уже буквально вчера глава "общественной палаты ДНР" Александр Кофман заявил, что "референдум" о вхождении «ДНР» в состав России может пройти в середине сентября.

По его словам, в "ДНР" планируется создать "штаб референдума", а "власти ДНР" тем временем займутся адаптацией своего "законодательства" к российскому.

Из "ЛНР", чья территория уже практически полностью захвачена, поступает аналогичная информации. Там 15 июля сообщили, что уже готовятся к "референдуму" о вхождении в РФ.

Создан "организационный штаб", сообщила "советник главы ЛНР" Марина Филиппова. При нем запускаются приемные, где будут разъяснять всем желающим порядок проведения "референдумов".

По данным источников "Страны" среди жителей Донецка, в "ДНР" уже действительно началась работа по подготовке к "референдуму". В Донецке подготовили списки избирателей, в том числе населенных пунктов Донецкой области, находящихся под контролем Украины.

Руководство "ДНР" уже составило смету, в которую входит оплата работы комиссий, закупка символики, изготовление урн, бензин, реклама и другие расходы. Но непосредственно на местах создание "избирательных участков" и агитация на момент подготовки материала не начались.

Что говорят в России

Источники российских СМИ, а также различные заявления российских официальных лиц намекают на то, что "голосование" состоится и, возможно, действительно уже в сентябре.

Так, 8-9 июля в Ростове-на-Дону прошел специальный семинар для представителей "избиркомов" захваченной части Донбасса (на территории "ЛДНР" они были созданы уже давно). Издание "Коммерсант" сообщило, что мероприятия было проведено "в преддверии единого дня голосования о присоединении к России".

На семинаре обсуждалось "использование современных технологий в ходе выборов, стандарты избирательной системы РФ и способы эффективного восстановления дееспособности избирательных систем народных республик Донбасса", писал "Ъ".

Четыре источника российского РБК в это же время сообщили, что точных сроков проведения "референдумов" на Донбассе сейчас не существует, они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Донецкой и Луганской областей, а также обеспечения "зоны безопасности".

По данным РБК, в Кремле не ставят задачу одновременного проведения "референдумов" на всех территориях Украины, которые находятся под контролем Москвы.

"Основной вариант на сегодня — организация референдумов о присоединении к России сначала в "ЛНР" и "ДНР". Окончательного решения нет, концепция может измениться", — сообщил источник изданий, знакомый с обсуждением вопроса.

На официальном российском уровне наиболее актуальным можно считать заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Совфед рассмотрит вопрос о "присоединении" "ДНР", "ЛНР" и прочих территорий Украины к России, если там пройдут голосования, сказала Матвиенко.

"Если пройдут "референдумы", мы готовы в любое время собраться и рассмотреть, если будет такое обращение к России и в Совфед", - заявила Матвиенко.

О том же заявил и российский сенатор Андрей Клишас, который допустил, что с осени Россия начнет принимать в свой состав новые территории.

"Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации", - заявил Клишас.

Осенняя сессия начинается с 30 августа с работы в регионах. Первое собрание Госдума проведет 13 сентября, Совет федерации - 21 сентября.

Предполагаемые дата и формат "референдума"

Что касается даты голосования, то чаще всего в качестве таковой называется воскресенье, 11 сентября.

В этот день в России состоится Единый день голосования. Не по всей стране, но в некоторых регионах, россияне будут отдавать голоса за губернаторов и других представителей местной власти.

Впрочем, как писалось выше, дата может варьироваться от многих факторов. В том числе и от состояния дел на фронте.

В то же время, как видим, в России и на захваченных территориях уже дают понять, что "референдум" проведут даже если боевые действия будут продолжаться.

И здесь возникает главный вопрос - как именно? Ведь многие захваченные территории до сих пор являются зоной боев и подвергаются обстрелам (Донецк, Горловка, Ясиноватая, Изюм, Херсон, Мелитополь, Новая Каховка и прочие). Кроме того, огромное количество людей покинуло свои дома. А потому явка там даже теоретически не может быть более 50%. Более того, из-за обстрелов и проблем с безопасностью даже обычной телевизионной картинки с толпами людей, которые идут на "избирательные участки" (как это было в Крыму), создать не удастся.

Однако, судя по некоторым признакам, россияне уже прорабатывают способы обойти эти проблемы.

Во-первых, недавно в Москве были открыты "посольства" "ДНР" и "ЛНР".

Это может означать, что там - фактически или номинально - смогут проголосовать сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, которые с 2014 года постоянно живут в РФ. А также же, кто эвакуировался в Россию с конца февраля. Число таких граждан, по официальным данным российской стороны, приближается к миллиону (для них "избирательные участки" могут организовать по всей России). Собственно там, а также в тыловых городах "ЛДНР" и могут создать картинку с "массовым голосованием" на "избирательных участках".

Во-вторых, и в главных, основным способом на "референдуме" может стать онлайн-голосование. Испытание этой методики уже прошло на выборах в Госдуму осенью прошлого года (когда на "удаленке" голосовали в том числе и жители "ЛДНР" с российскими паспортами).

А уже после начала войны, 14 марта, Владимир Путин подписал указ о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования. Он как раз касается проведения "референдума" — принять участие в нем тоже можно будет онлайн.

Это, разумеется, касается только граждан России, которые через номер СНИЛС или же российский номер телефона регистрируются на портале "Госуслуги", через который и идет электронное голосование.

Однако, ничего не мешает россиянам под "референдум" внести изменения в порядок онлайн-голосования и допустить к нему и владельцев украинских паспортов, проживающих на захваченных территориях. Например, по российским номерам телефонов (которых там раздали уже достаточно).

Но на самом деле это все формальности. Главное в другом - никто не сможет проконтролировать, сколько в реальности приняло участие в "референдуме" людей. Вписать через электронную систему можно будет любые цифры по явке и по результатам. И этим же объяснить отсутствие людей у "избирательных участков" - в России заявят, что в прифронтовых городах и районах (а это большая часть захваченной территории) "люди голосуют онлайн из-за мер безопасности".

Данные Украины о "референдумах"

26 июля СБУ заявила, что в ее распоряжении оказались проекты документов по подготовке "референдума о присоединении "ДНР" к России". Согласно этим документам, процесс должен начаться с обращения организации "Донецкая республика" к Пушилину .

В обращениях члены организации попросят его инициировать "референдум".

Ранее организация "Донецкая республика" действовала только на территории "ДНР", но сейчас ее география расширяется, в СБУ считают, что скоро организацию переименуют в "Большая Россия".

В составе организации - 1000 "активистов", они проводят встречи с жителями захваченных территорий. По данным СБУ, в "ДНР" уже печатают 250 тысяч агитационных газет и планируют привезти на захваченные территории около тысячи российских экспертов.

"Референдум", согласно данным СБУ, планируют провести с результатом 70% за присоединение к России.

Такие цели прописаны в "стратегии подготовки и проведения референдума о вступлении "ДНР" в РФ", копию которой "Радио Свобода" получила в украинской разведке.

"Голосовать" якобы планируют с помощью "метки избирателя" – это когда на указательный палец наносят чернила, которые несколько суток не стираются (отметим, что такой экзотический способ выглядит маловероятным - куда проще, как писалось выше, провести онлайн голосование без явки избирателей на участки).

На Западе также заявляли, что Россия планирует "референдумы" на сентябрь и за новые попытки аннексии украинских территорий ей пригрозили санкциями.

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что западные союзники будут пытаться предотвратить такой сценарий. Но конкретных мер в этом направлении дипломат не озвучила.

В интервью Бринк "Радио Свобода" прозвучал вопрос - как США будут предотвращать референдумы на захваченных территориях? Конкретно - могут ли США и союзники уже сейчас предпринять какие-либо меры, чтобы предотвратить аннексию? Бринк ответила: "Я на это надеюсь".

"Наша позиция заключается в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши союзники и партнеры об этом знают, а потом предпринять шаги, если Россия все-таки решит это сделать", - объяснила Бринк.

Зачем России "референдумы" во время войны?

Итак, мы видим, что Россия активизировала подготовку к "референдумам". О чем это может говорить?

Во-первых, о том, что в Москве больше не видят вариантов дипломатического урегулирования.

Явно отброшены даже те "мягкие" с точки зрения РФ условия, которые выдвигались в марте-апреле. И которые в теории предусматривали возврат Украине южных территорий (в обмен на нейтральный статус и признание потери Крыма и Донбасса).

Из России, а также союзной ей Беларуси идут заявления о том, что "этот поезд ушел". И теперь, если о чем и договариваться, то уже на худших условиях.

Но украинские власти заявляют, что любой вариант с территориальными уступками неприемлем.

Во-вторых, исходя из сказанного выше, Россия не будет ждать окончания боевых действий через некое соглашение с Украиной, а намерена провести "референдумы" прямо во время войны на той территории, которая уже захвачена (к моменту даты "референдума").

Возникает вопрос - зачем? Что это поменяет в ходе войны, с учетом того, что Украина "референдум", конечно же, не будет воспринимать как препятствие для продолжения боевых действий (ни Киев, ни Запад его итогов, естественно, не признают).

На самом деле перемены могут быть. И об этом уже неоднократно заявляли западные аналитики. С того момента, как Россия примет в свой состав захваченные территории, Москва может прямо заявить, что любая атака украинских сил на них будет воспринята как "агрессия против суверенной территории России". А это открывает возможность не только для объявления войны Украине, но и для применения ядерного оружия.

Согласно российской военной доктрине, Москва может применить ядерное оружие для защиты "своей" земли. В документах РФ указывается, что ЯО может применяться при "угрозе самому существованию государства". В теории таковой угрозой можно счесть атаку на "новые области" Российской Федерации.

Насколько Кремль в реальности будет готов пойти на первое на планете с 1945 года применение ядерного оружия да еще и вблизи границ России - сказать трудно. Но после 24 февраля даже самые ужасные сценарии, увы, не кажутся фантастическими. Тем более что Украина не является членом НАТО и ни одна ядерная держава документально не гарантирует безопасность нашей страны.

С учетом такой угрозы есть вероятность, что активные боевые действия (в том числе и под активным влиянием Запада, не желающего доводить дело до ядерной войны) затухнут на линии соприкосновения и по факту реализуется "корейский сценарий": прекращение войны без заключения мира.

Для Украины он крайне невыгодный. Так как в отличие от ситуации в Корее в 1953 году, когда безопасность и Севера, и Юга гарантировались ядерными державами, в нашем случае "ядерная гарантия" будет односторонней: захваченные Россией территории будут прикрыты "ядерным зонтиком", а остальная Украина - нет. Ведь вряд ли в условиях незакрытого конфликта нашу страну будут готовы взять в НАТО или дать гарантии безопасности аналогичные натовским (никто не хочет, как мы видим с 24 февраля, вступать напрямую в войну с РФ).

А значит, вторжение в Украину может в любой момент повториться. И эта угроза будет сильнейшим образом тормозить развитие Украины. В том числе и процесс вступления в ЕС.

В таких условиях более выгодным был бы для нашей страны не "корейский сценарий" а заключение масштабного мирного договора с гарантиями безопасности (о чем предварительно шла речь на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года), но пока это выглядит малореальным из-за несовпадения позиций сторон.

Вероятно, все эти угрозы понимают и украинские власти, которые заявляют о подготовке контрнаступления. На днях Зеленский заявил, что у Украины мало времени и захваченные территории нужно будет освободить в срок до 6 недель (11 сентября - это как раз примерно через 6 недель). Ряд других официальных лиц прямо называют задачей контрнаступления срыв планов России по "референдуму" и присоединению территорий.

Вопрос, однако, в том, что даже если украинские войска смогут выбить россиян с правобережной части Херсонской области (именно о такой цели контрнаступления сейчас чаще всего говорят), то это принципиально мало что поменяет и проведения "референдума" не сорвет. Лишь незначительно уменьшит размеры аннексированной территории.

Есть ли возможности у Украины еще до "референдума" провести наступление в куда больших масштабах и с намного большим результатом - вопрос открытый.