"Референдум" о статусе оккупированных районов Запорожской области может состояться в первой половине сентября. Об этом со ссылкой на оккупационные "администрации" сообщает "РИА Новости".

В Мелитополе добавили, что в один день с ним скорее всего пройдет аналогичное "голосование" в Херсонской области.

Ранее вероятной датой "референдума" в Украине и на Западе называли 11 сентября - единый день голосования в России.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.